В Новосибирск начала поступать первая дорожная техника, закупленная в этом году

Первая дорожная техника, закупленная в этом году, начала поступать в Новосибирск. Среди машин – установки для производства литого асфальтобетона, которые приобретены впервые.

В числе первых в Новосибирск прибыл бульдозер «Четра». Он будет использоваться для работы на пескобазе, а также на снегоотвалах.

Также поступили два прицепных бетонозаливщика швов, дорожные фрезы. Два термос-бункера – установки для производства литого асфальтобетона закупили впервые. Литой асфальт позволяет ремонтировать улично-дорожную сеть в любую погоду и круглогодично, даже при отрицательных температурах.

Закупленная техника позволит обновить парк и технологичнее, эффективнее, быстрее убирать город.

«Техника, которую мы сейчас приобретаем – это совмещение различных технологических операций, то есть летом эта машина может подметать и орошать улицы, а зимой работать как самосвал: на неё крепится установка, которая разбрасывает противогололёдный реагент. Совмещение функций – главное, что используется сейчас при заказе и при покупке у поставщиков», – рассказал начальник управления дорожного комплекса Новосибирска Сергей Эпов.

Техника выйдет на дороги города уже в этом сезоне, машины приходят готовые к работе, и сейчас идёт их приёмка.

«По контрактам в этом году должна быть поставка 59 единиц техники – от подметально-вакуумных машин и самосвалов до тракторов и каналопромывочной спецтехники. Контракты заключены на сумму 447 млн рублей при начальном бюджете 504 млн рублей. За счет экономии удалось закупить на четыре машины больше, чем планировалось. Вся техника будет поставлена до конца года», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.