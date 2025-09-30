В Новосибирске строительство нового квартала на левом берегу вышло на финишную прямую

В рамках комплексного развития инфраструктуры в Новосибирске на левом берегу завершается строительство нового ЖК «Сподвижники» от девелопера VIRA. Квартал имеет закрытую территорию с видеонаблюдением – срок сдачи запланирован на IV квартал 2025 года.

Новые ЖК привлекают развитой инфраструктурой

Строительство новых домов на левом берегу в Новосибирске ведется в непосредственной близости к детским садам, школам и поликлиникам, что позволит ускорить процесс расселения ветхих домов.

Рядом с парком Бугринская роща реализуются два проекта: ГК «Расцветай» строит ЖК «Расцветай на Бугринской роще», а ГК VIRA уже ввела в эксплуатацию и заселила ЖК «Матрешкин Двор». Благодаря масштабному развитию и активному строительству прорубаются новые транспортные магистрали.

Отметим, что новый четвёртый мост, предназначенный для удобства перемещения с левого берега в центральную часть города, откроют 6 декабря 2025 года. Это значительно повысит инфраструктурную привлекательность района. Кроме того, на территории жилых комплексов расположены все необходимые для комфортной жизни магазины, торговые центры, а уже к 2027 году в квартале «Сподвижники» планируется собственный детский сад на 180 мест.

В городе и в тишине

Зеленые зоны и лесопарки вблизи новостроек рождают ощущение близости к природе и создают условия для прогулок и активного отдыха семьёй.

Большинство современных кварталов ориентированы на семейный формат. Внутри дворовых территорий в обязательном порядке благоустраиваются детские зоны. При этом в ассортименте представлены различные планировки: секции, средние и большие квартиры.

Левобережье – это возможность найти баланс между жизнью в черте города и в то же время находиться в непосредственной близости к природе и тишине.

Чем отличаются современные квартиры

Современные здания сегодня оснащены системами видеонаблюдения, контролируемым доступом в подъезды и парковки, интеллектуальным управлением энергопотреблением и безопасностью.

В новых домах для владельцев доступно больше свободы при принятии решений и управления жилым комплексом.

Согласно прогнозам специалистов, снижения цен на недвижимость в обозримом будущем не предвидится. Вместо этого – осенью и зимой 2025 года стоит готовиться к дальнейшему постепенному увеличению стоимости квадратных метров. Это делает текущий период по-настоящему удачным для покупки: у покупателей ещё есть возможность сделать выгодное вложение до того, как рынок снова пойдет в рост. В особенности это касается новостроек.

Эксперты отмечают, что пока льготная ипотека доступна, то лучше воспользоваться ей своевременно.