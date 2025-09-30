В России повысят зарплаты врачам и учителям

Правительство планирует проиндексировать зарплаты отдельным категориям работников федеральных государственных учреждений с 1 января 2026 года.

Как сообщает Сiбдепо.ru со ссылкой на РИА Новости, повышение на 7,6% коснется сотрудников ключевых социальных сфер.

Индексация затронет работников федеральных учреждений здравоохранения, образования, науки, культуры и социального обеспечения. Это означает, что рост окладов ожидает врачей, учителей, ученых и других специалистов, работающих в бюджетной сфере на федеральном уровне.

Более того, уже намечены планы по дальнейшему увеличению зарплат. Ожидается, что с 1 января 2027 года индексация составит 8%, а в 2028 году — 7,3%. Эти меры направлены на поддержку и мотивацию специалистов, занятых в важнейших для страны отраслях.