сегодня
30 сентября, 22:44
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня
30 сентября, 22:44
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 20:24
общество

В России повысят зарплаты врачам и учителям

Правительство планирует проиндексировать зарплаты отдельным категориям работников федеральных государственных учреждений с 1 января 2026 года.

Как сообщает Сiбдепо.ru со ссылкой на РИА Новости, повышение на 7,6% коснется сотрудников ключевых социальных сфер.

Индексация затронет работников федеральных учреждений здравоохранения, образования, науки, культуры и социального обеспечения. Это означает, что рост окладов ожидает врачей, учителей, ученых и других специалистов, работающих в бюджетной сфере на федеральном уровне.

Более того, уже намечены планы по дальнейшему увеличению зарплат. Ожидается, что с 1 января 2027 года индексация составит 8%, а в 2028 году — 7,3%. Эти меры направлены на поддержку и мотивацию специалистов, занятых в важнейших для страны отраслях.

Валерия Ким
Журналист

