Вопросы приемки и проведения обследований зданий образовательных организаций НСО рассмотрены на заседании оперштаба по образованию

Соответствующие поручения руководителям муниципальных районов и городских округов Новосибирской области дал Губернатор Андрей Травников.

Заседание оперштаба провела заместитель Губернатора Валентина Дудникова, в частности, она подчеркнула: «Главам необходимо взять на личный контроль поручение Губернатора. Речь идет не об эстетике, ключевой момент – безопасность для детей, педагогов, родителей. Все здания должны в полной мере обеспечивать безопасную организацию образовательного процесса», – подчеркнула Валентина Дудникова.

В числе иных тем, рассмотренных в ходе заседания оперштаба – вопрос об организации профориентационной работы в общеобразовательных организациях региона.

Стратегической целью национального развития до 2030 года является создание комплексной системы поддержки и развития талантов подрастающего поколения. За первое полугодие 2024/2025 учебного года в Новосибирской области более 170 тысяч обучающихся 6-11 классов были охвачены мероприятиями Единой модели профориентации: посетили мастер-классы, стали участниками профессиональных проб, прошли профессиональное обучение. В реализации Единой модели профориентации участвуют 225 предприятий Новосибирской области.