Чтобы сердце работало как часы

ТФОМС НСО: на оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2025 году системой ОМС НСО запланировано свыше 4,8 млрд рублей.

Неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года Министерство здравоохранения РФ объявило Неделей ответственного отношения к сердцу.

Цель Недели ответственного отношения к сердцу — повысить осведомлённость о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.

На оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2025 году в Новосибирской области за счет средств обязательного медицинского страхования запланировано свыше

4,8 млрд. рублей., в том числе:

- по профилю сердечно — сосудистая хирургия- 2,8 млрд. руб.,

- по профилю кардиология — 2,0 млрд. руб.

Для снижения смертности пациентов от острых сосудистых катастроф и их предотвращения в программу ОМС включены самые современные методы высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе протезирование клапанов в сердечно-сосудистой хирургии. Появилась возможность выполнения по полису ОМС дорогостоящих технологий пациентам с жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости.

И чем раньше начать лечение, тем выше шансы пациента на долгую и полноценную жизнь. А потому главная задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» — помогать предупреждать и как можно раньше обнаруживать наравне с другими и сердечно-сосудистые заболевания. Одним из путей снижения смертности и улучшения качества жизни является совершенствование профилактических мероприятий. Для этого популяризируется здоровый образ жизни, бесплатно проводятся диспансеризация и профилактические осмотры.

Диспансерное наблюдение

Если в ходе диспансеризации выявляются заболевания или риски их возникновения, а также если уже были перенесены сосудистые катастрофы, то за пациентом устанавливается диспансерное наблюдение.

На диспансерное наблюдение пациентов с сердечно — сосудистыми заболеваниями системой ОМС Новосибирской области в этом году будет направлено более 1,3 млрд. рублей.

Причем, с 2025 года диспансерное наблюдение может быть организовано даже на рабочем месте при наличии у работодателя кабинета врача, здравпункта или медицинской части. Для этого представителям трудового коллектива нужно обратиться в администрацию предприятия, а тем в свою очередь — в поликлинику.

Центры здоровья

Уникальными с точки зрения выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний являются Центры здоровья.

На сегодняшний день в Новосибирске и Новосибирской области работают 14 специализированных структурных подразделений -

9 «Центров здоровья для взрослого населения» и 5 «Центров здоровья для детей».

Все Центры здоровья оснащены современными приборами и аппаратами. Прием в них ведут квалифицированные медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни. Причем, обратиться сюда может любой гражданин при наличии у него полиса ОМС, независимо от места проживания и прикрепления к поликлинике, пройти обследование основных функций организма и получить необходимые рекомендации. Если, к примеру, у человека повышенный уровень глюкозы или холестерина, и ему необходимо дополнительное обследование, он направляется в поликлинику для дальнейшего его прохождения.

За 8 месяцев 2025 года Центры здоровья с профилактическими целями посетили 39 850 пациентов.

Школы здоровья

Школы здоровья для пациентов являются одной из форм профилактического консультирования и предназначены для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями или имеющими факторы их риска.

Такие Школы организуются и формируются по наличию определенного хронического неинфекционного заболевания и факторов риска его развития у пациентов. К примеру, Школа профилактики атеросклероза или Школа профилактики артериальной гипертензии.

Главная цель Школы здоровья – получение практических навыков по лечению заболевания, формирование умений по самостоятельной помощи себе в критических ситуациях, мотивация пациентов к выздоровлению, улучшение качества жизни пациента и его семьи.

Свои задачи Школы здоровья видят в повышении ответственности человека за сохранение своего здоровья и ориентировании населения на успех в укреплении здоровья только через формирование здорового образа жизни.

Как избежать болезней сердца

Единодушного мнения о возможных факторах риска сердечных болезней у врачей нет. Но основные факторы сомнений не вызывают. Это — лишний вес, холестерин, повышенное артериальное давление, хроническое воспаление, метаболический синдром (повышенный уровень инсулина в крови), окислительный стресс (образование свободных радикалов).

Важно помнить о главных мерах профилактики — отказ от курения, занятия физкультурой, здоровое питание, поддержка оптимального веса тела, отдых и здоровый сон.

И обязательно, хотя бы раз в год, в ходе диспансеризации, измерять уровень глюкозы натощак и общий холестерин. Показатели исследования не должны превышать: для глюкозы — 6,1 ммоль/л, для холестерина — 5,0 ммоль/л.

Ответственное отношение к своему здоровью поможет не упустить первые признаки заболевания и позволит вашему сердцу работать как часы.