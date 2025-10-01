Экс-замначальника «Управления капитального строительства» Новосибирской области Ашифин признался в должностных преступлениях

Ашифин предположительно санкционировал неправильное расходование 69 миллионов рублей авансового платежа, что привело к крупному ущербу.

Константин Ашифин, бывший прокурор Ордынского района и замдиректора Управления капитального строительства Новосибирской области, был задержан 30 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки и превышении полномочий.

Как сообщает BFM-Новосибирск, Ашифин ушел в отставку в 2024 году, и претензии к нему связаны с его работой в строительной сфере. В сентябре 2024 года было предъявлено обвинение руководителю строительной компании «Ликстрой» в мошенничестве с хищением более 90 миллионов рублей бюджетных средств при строительстве школ. Установлено, что «Ликстрой» на системной основе давал взятки представителям Управления капитального строительства.

Ашифин предположительно санкционировал неправильное расходование 69 миллионов рублей авансового платежа, что привело к крупному ущербу. Бывший чиновник признал свою вину, и в ближайшее время решится вопрос о мере пресечения. Второй фигурант дела уже под стражей.



