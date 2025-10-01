Фото 10 самых красивых черных собак показали новосибирцы

Всемирный День черной собаки отмечают 1 октября новосибирские владельцы домашних животных.

Как сообщает издание «МК в Новосибирске», этот день призван привлечь внимание к проблеме, когда собак с черной шерстью реже забирают из приютов, чем их светлых собратьев.

Феномен, известный как «синдром черной собаки», наблюдается в приютах по всему миру. Для преодоления этой несправедливой тенденции и был учрежден специальный праздник, призванный показать всю привлекательность и очарование черных собак.

Новосибирцы активно поддержали инициативу, публикуя фотографии своих питомцев с угольной шерстью. Владельцы демонстрировали выразительные взгляды и бархатные носы своих любимцев, доказывая, что отказываться от собаки из-за цвета ее шерсти — совершенно необоснованно.

Праздник стал поводом напомнить о важности ответственного отношения к животным и о том, что внешние характеристики не должны влиять на выбор питомца.