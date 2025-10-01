Индексация пенсии, новая ипотека и цифровой рубль: опубликованы нововведения в России с 1 октября

Полный перечень законодательных актов, вступающих в силу с 1 октября 2025 года. Существенные изменения в налоговой системе, трудовом законодательстве, системе социальных выплат и других областях. Обзор основных изменений, которые коснутся россиян с 1 октября, читайте в аналитическом материале от Сиб.фм.

Начало второго осеннего месяца ознаменуется вступлением в силу целого ряда новых нормативных актов. С 1 октября граждан РФ ожидает ряд законодательных нововведений, способных оказать значительное влияние на многие аспекты жизни. Наиболее инновационным является внедрение цифровой валюты. К числу важных изменений относится индексация заработных плат и пенсий, а также предоставление кредитных каникул для предпринимателей и другие меры. Детальный разбор этих изменений представлен в данной статье.

С 1 октября часть социальных выплат будет осуществляться в цифровой форме. Как это будет работать на практике?

Начнем с принципиально новой инициативы. С 1 октября в России стартует процесс внедрения цифрового рубля, что открывает новую страницу в истории использования национальной валюты. На первом этапе планируется осуществлять часть социальных выплат не на банковские карты, а на цифровые кошельки граждан.

Данный шаг направлен на повышение безопасности денежных переводов и снижение рисков мошеннических действий. Цифровой рубль не может быть выведен за пределы страны или использован в нелегальных схемах финансирования.

Индексация пенсий и заработной платы с 1 октября 2025 года: кто получит прибавку и на сколько процентов

С 1 октября 2025 года вступают в силу обновленные нормативные акты, затрагивающие вопросы индексации зарплат и пенсий. В частности, выплаты военнослужащим (как контрактникам, так и призывникам), сотрудникам государственных органов, осуществляющим военную или приравненную к ней службу, а также некоторым категориям работников правоохранительных органов будут увеличены на 7,6%.

Кроме того, на 1,076% вырастет размер оплаты труда адвокатов, участвующих в уголовных делах по назначению органов дознания, следствия или суда. Данное изменение также коснется определенной категории преподавателей юридических дисциплин, участвующих в приеме квалификационного экзамена на должность судьи.

Также с 1 октября 2025 года будет произведена индексация пенсионных выплат военным пенсионерам.

Зарплаты работников федеральных учреждений, занятых в сферах здравоохранения, науки, образования, культуры и социального обслуживания, а также сотрудников архивов и органов государственной власти также будут увеличены на 7,6%. Важно отметить, что данная индексация не распространяется на работников региональных и муниципальных организаций, где уровень оплаты труда определяется местными органами власти.

Как получить ипотечный кредит через государственную микрофинансовую организацию в 2025 году

С 22 октября 2025 года у граждан России появится возможность оформить ипотеку через микрофинансовые организации (МФО). Однако, предоставлять подобные кредиты смогут не все МФО, а только те, которые находятся в полной собственности субъектов РФ. Ипотека будет выдаваться исключительно в рамках государственных программ и под залог недвижимого имущества. Контроль за деятельностью новых МФО будет осуществлять Центральный банк России.

Материнский капитал для погашения микрозаймов: условия для молодых семей

С 22 октября вводится новое правило, позволяющее определенным категориям семей использовать средства материнского капитала для погашения микрозаймов.

Однако для реализации данной возможности необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, участниками программы могут стать только молодые и многодетные семьи. Они смогут погасить свои микрозаймы как за счет средств материнского капитала, так и за счет государственной поддержки.

Во-вторых, микрофинансовая организация, выбранная для погашения займа, должна быть включена в реестр Банка России и соответствовать установленным требованиям. Ключевое требование заключается в том, что такая организация должна полностью принадлежать субъекту Российской Федерации.

Эта мера призвана помочь молодым семьям справиться с долговой нагрузкой и укрепить их финансовое положение.

Вклады с повышенной суммой страхового возмещения: новые правила с 30 октября

С 30 октября 2025 года в силу вступает закон, существенно увеличивающий размер страхового возмещения по долгосрочным вкладам, в первую очередь это коснется долгосрочных безотзывных сертификатов. Данные сертификаты предусматривают срок действия от трех лет и предлагают фиксированные или повышенные процентные ставки. Важно отметить, что пополнение счета или досрочное снятие процентов, а также пролонгация таких сертификатов не предусмотрены.

Одним из ключевых изменений станет увеличение страхового покрытия по долгосрочным сертификатам. В случае наступления страхового случая, например, при отзыве лицензии у кредитной организации, вкладчики смогут получить возмещение до 2,8 миллиона рублей, что в два раза превышает стандартный размер страхового возмещения по обычным вкладам, который составляет 1,4 миллиона рублей. Новые положения должны стимулировать интерес граждан к долгосрочным инвестициям.

Кому откажут в ипотечном кредитовании на ИЖС по новым правилам

С 1 октября 2025 года в действие вступает новый закон, который вводит ряд ограничений на выдачу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Особое внимание в новых правилах уделяется определенным категориям заемщиков и банков.

Законопроект в первую очередь затронет финансовые организации с высоким показателем предельной долговой нагрузки. Это касается банков, кредитующих граждан, имеющих значительное количество других кредитных обязательств. Кроме того, ипотека на ИЖС не будет доступна для организаций, допускающих частые просрочки платежей по кредитам.

Как оформить кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью с 1 октября

С 1 октября 2025 года у малого и среднего бизнеса, а также у самозанятых граждан появится возможность воспользоваться кредитными каникулами. Данная мера предполагает возможность приостановки выплат по кредитам, оформленным после 1 марта 2024 года, при условии отсутствия просрочек платежей более чем на 30 дней на момент подачи заявления.

Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до полугода, при этом максимальная сумма кредита, по которому допускается приостановка выплат, зависит от категории заемщика: самозанятые смогут приостановить выплаты по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей, микропредприятия – до 60 миллионов рублей, малые предприятия – до 400 миллионов рублей, а средние организации – до 1 миллиарда рублей.

Важно отметить, что данная программа не распространяется на банки, страховые компании, ломбарды и игорные организации, а также на заемщиков, имеющих просроченную задолженность свыше 30 дней или имеющих договоры с несколькими кредиторами. Цель данного закона – поддержка предпринимателей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Обязательная маркировка косметической продукции и цемента с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года строительные материалы, такие как цемент, бетон и гипс, подлежат обязательной маркировке знаком «Честный знак». Данная мера направлена на повышение уровня прозрачности и качества продукции в строительном секторе.

Кроме того, аналогичные требования введены для косметических средств, включая средства по уходу за кожей, декоративную и гигиеническую косметику. Маркировка поможет потребителям убедиться в подлинности и безопасности приобретаемой продукции.

Какие транспортные средства разрешено использовать в качестве такси согласно новому законодательству

Водители такси будут обязаны использовать только автомобили отечественного производства, отвечающие определенным стандартам. Одним из ключевых требований является наличие не менее 3,2 тысячи баллов локализации, что подчеркивает стремление к поддержке отечественных производителей.

Какие товары более не освобождаются от налога на добавленную стоимость: новые правила

С октября 2025 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, касающиеся налогообложения ряда товаров и услуг. В обновленный перечень медицинских изделий, освобожденных от налога на добавленную стоимость (НДС), включены, в частности, пластиковые трубки, детали для диагностического оборудования и имплантаты для протезирования. В то же время, линзы без диоптрий и компрессионный трикотаж более не относятся к категории льготных товаров и облагаются НДС по стандартной ставке.

Кроме того, для предприятий общественного питания, включая рестораны, кафе и столовые, установлен новый, более высокий порог годовой выручки для освобождения от НДС – до 3 миллиардов рублей. Новые предприятия, открытые в 2026 году, смогут воспользоваться данной льготой без учёта полученного дохода. Нулевая ставка НДС для гостиничного сектора будет действовать до конца 2030 года, однако для её применения гостиницы должны будут соблюдать определенные условия и предоставлять подтверждающую документацию.