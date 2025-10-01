Как изменит октябрь жизнь россиян

С наступлением каждого календарного месяца наших соотечественников накрывает волна законодательных новаций, вводимых государством. Сиб.фм предлагает обзор октябрьских нововведений, чтобы читатели не потерялись в этом потоке и всегда были в курсе происходящего.

Приказ: встать в строй!

Стартовал осенний призыв в армию. В ходе призывной кампании планируется направить на воинскую службу 135 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Традиционно призыв новобранцев продлится до конца года, но есть и одно новшество: решение о призыве будет действительно в течение года, и если призывник по каким-то причинам не попал на военную службу осенью, он гарантированно направится для её прохождения в следующий призыв. Для этого в текущем году будет усилено медицинское освидетельствование новобранцев – за счёт привлечения дополнительных специалистов, самых современных методов диагностики и тщательной проверки медицинских документов. Уклонение от призыва повлечёт за собой административную ответственность в виде серьёзного штрафа за неявку по повестке.

Труд ценится по достоинству

А тем, для кого жизнь в погонах уже стала профессией, поднимут оклады. Выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств (МВД России, Росгвардия, МЧС, ФСИН России, Федеральная противопожарная служба, таможенные органы и т.д.) увеличатся на 7,6%. На эти цели из федерального бюджета выделят 30,8 млрд руб.на три ближайших года.

На те же 7,6% больше станут получать работники федеральных органов и учреждений, сотрудники федеральных госорганов, казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральных и гражданского персонала, учреждений и подразделений. Это касается, к примеру, преподавателей федеральных вузов, медработников клинических центров, работников гидрометеорологической службы, сотрудников федеральных учреждений науки и культуры, медико-социальной экспертизы, а также гражданского персонала воинских частей и силовых ведомств. Это позволит поддержать десятки тысяч работников по всей стране и обеспечить им рост доходов в условиях инфляции.

Государство для человека

Пенсионерам станет проще подтвердить свой статус. Для этого им достаточно будет сформировать в личном кабинете на портале госуслуг файл, содержащий основные сведения о получателе пенсии. Двухмерный штриховой код (QR-код) позволит любому уполномоченному лицу сканировать его через мобильное приложение «Госуслуги», чтобы проверить факт назначения пенсии. Всё это упростит процесс получения справок, сделает их более доступными и сократит необходимость личного посещения территориальных органов СФР. Впрочем, для пожилых людей, ещё не освоивших интернет, сохранится возможность подтвердить свой статус пенсионера свидетельством на обычном бумажном носителе.

Стартует внедрение в России цифрового рубля. Главная его особенность в том, что у каждой денежной единицы будет свой уникальный цифровой код, при этом храниться средства будут не в банке, а в специальном кошельке на платформе Центробанка, что повысит безопасность и скорость расчётов. На первом этапе в цифровых рублях можно будет получать социальные пособия и пенсии. Для этого гражданину будет необходимо дать согласие на открытие счёта в цифровых рублях через мобильное приложение своего банка.

Государство повысит лимит страховки по рублёвым вкладам, внесённым на срок более трёх лет и удостоверенным сберегательными сертификатами, которые не предусматривают возможности досрочного возврата денег. Лимит возмещения по таким вкладам с 30 октября увеличится вдвое и составит 2,8 млн руб., причём страховую выплату будут рассчитывать и выплачивать отдельно от возмещения по другим вкладам.

С 22 октября граждане смогут взять ипотечные займы в микрофинансовых организациях, единственным учредителем или акционером которых является регион. Нововведение рассчитано на молодые семьи, работников бюджетной сферы, жителей сельских территорий и тех, кто не смог получить ипотеку в банках на стандартных условиях. Это расширит доступ к жилью для граждан, которые столкнулись с ограничениями на традиционном ипотечном рынке. Примечательно, что на погашение таких займов можно будет направлять средства маткапитала.

С заботой о здоровье

Начинается обязательная маркировка целого ряда стройматериалов (гипс, ангидрит, гипсовые вяжущие, цемент, строительные смеси и растворы), спортивного питания, туалетных принадлежностей, хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий. Средства идентификации начнут наносить на мочалки, расчёски, полотенца, зубные щетки, туалетную бумагу, прокладки, подгузники, маникюрные инструменты, и т. п.

Такая маркировка призвана защитить рынок от подделок и помочь отследить путь каждой партии от завода до покупателя. При этом любой покупатель сможет проверить подлинность товара, отсканировав QR-код через приложение «Честный знак».



Каникулы для бизнеса

Закон о кредитных каникулах для самозанятых, малого и среднего бизнеса будет распространяться на договоры кредита (займа), заключённые с 1 марта 2024 года. По требованию заёмщика можно будет временно приостановить исполнение обязательств договора – на срок до полугода. В течение льготного периода штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств начисляться не будут, а срок возврата кредита по окончании каникул продлят на период их действия. неустойки. Отметим, правда, что проценты за пользование кредитом всё это время продолжат начислять на прежних условиях.