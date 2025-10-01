Как найти партнеров и абитуриентов на «Учебной Сибири-2025»

Что общего у образовательных учреждений, производственных компаний и работодателей? Все они с 23 по 25 октября будут в Новосибирском Экспоцентре.

В 2024 году в выставке приняли участие 100+ образовательных организаций, 30+ компаний-работодателей и 40+ компаний производителей и поставщиков. Значительная часть из них достигла поставленных задач: договорились о долгосрочном сотрудничестве, наладили новые партнерские связи, нашли выгодных поставщиков или покупателей, привлекли абитуриентов. В 2025 году ваша компания или учебное заведение могут стать следующим примером успеха.

Кто на самом деле управляет будущим? Те, кто формирует кадровый резерв страны и обеспечивает его лучшими технологиями уже сегодня. Форум-выставка «Учебная Сибирь-2025» — это стратегическая площадка, где лидеры образования и бизнеса встречаются, чтобы не просто обсудить тренды, а диктовать их.

В 2025 году мы ожидаем более 20 000 посетителей, вашей целевой аудитории, принимающей решения прямо на выставке:

- 6 000+ представителей образовательных организаций (директора, завучи, педагоги) из разных регионов России.

- 40+ компаний производителей и поставщиков материалов и оборудования для образовательных организаций.

- Работодатели региона, заинтересованные в кадрах и готовые к партнерству.

- 15 000 + студентов, абитуриентов и их родителей, которые изучают образовательные программы, профессиональные и карьерные возможности, принимают главные решения в жизни.

В числе образовательных организаций, что будут на Учебной Сибири, МГИМО МИД России, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Финансовый университет, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Московский физико-технический институт, Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Московский гуманитарно-технологический университет, Томский государственный педагогический университет, НГАСУ (СИБСТРИН), АНО ВО «Университет Иннополис», Новосибирский колледж систем связи и сервиса, Новосибирский архитектурно-строительный колледж и многие другие!

Ольга Тарасова, заведующий кафедрой Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ): «Здесь опыт, здесь обмен мнениями, здесь разные направления педагогических навыков и деятельности».

В числе участников, которые предлагают свои товары и услуги образовательным организациям компании:«Автосфера», «НПО Унитех», «Омега», ГК «Компьютеры и сети», АО Издательство «Просвещение», «Димитрикс», ООО «НПО «Группа Аванти», АО «Центр автоматизации государственных учреждений» и другие.

Дмитрий Швецов, методист отдела образовательных проектов ГК «Геоскан»: «Государственные учреждения по типу школ и вузов нашли поставщиков оборудования. Мы с ними сконнектились и нашли общий язык. Обменялись полезными контактами и нашли новые знакомства».

Какая польза для участников?

- Для образовательных организаций — это возможность в короткий срок найти будущих студентов, партнеров среди работодателей и поставщиков необходимых материалов, оборудования, литературы.

- Для поставщиков и производителей — это выход на лояльную и заинтересованную аудиторию, работа с целевыми заказчиками и партнерами. Здесь оборудование и софт тестируют те, кто будет их использовать. Это не просто продажи, а качественная интеграция в образовательную среду.

Профориентационные кластеры — еще один эффективный инструмент развития для образовательных организаций.



Кластеры — это живые экосистемы, объединяющие все уровни образования и бизнеса вокруг ключевых отраслей экономики (IT, медицина, креативные индустрии, сельское хозяйство и др.). И это возможность для участников кластера всего за три дня работы выставки решить задачу по формированию целевого молодежного резерва: абитуриенты и будущие профессиональные кадры.

В каждом кластере сосредоточена вся цепочка успеха:

- Колледжи и техникумы (ССУЗы) демонстрируют практические навыки.

- Вузы представляют программы высшего образования и научные разработки.

- Работодатели сразу же показывают карьерные траектории и рассказывают о перспективах работы в своих организациях.

Деловая программа выставки в этом году объединена основной темой:

«Просвещение и воспитание: создаем будущее». Это еще одна большая коммуникационная площадка, которая позволяет:



- Участвовать в дискуссиях о будущем отраслей и роли образования.

- Презентовать свои проекты и решения в контексте национальных задач.

- Узнавать о трендах и государственных приоритетах напрямую от экспертов.

- Налаживать деловые связи с партнерами и представителями органов власти.

Пришло время занять лидерскую позицию.

Сложно найти «своего» поставщика? Хотите, чтобы ваше учебное заведение заметили лучшие абитуриенты? Ищете кадры, которые точно придут работать к вам? Мы создали среду, где эти вопросы решаются за три дня интенсивного нетворкинга. Используйте ее как стратегический инструмент для влияния на рынок образования и подготовки кадров. Станьте центром притяжения в своем кластере. Оформите заявку на участие на сайте или получите бесплатный билет посетителя!

Мы уже создаем будущее. Присоединяйтесь!

*В пресс-релизе приведены цитаты участников выставки 2024 года.

