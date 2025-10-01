Мэр Новосибирска приглашает жителей города на субботник 4 октября

Свое обращение градоначальник опубликовал в телеграм-канале.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев приглашает жителей города 4 октября принять участие в традиционном общегородском субботнике. Свое обращение градоначальник опубликовал в телеграм-канале.

«Вместе подготовим город к зимнему сезону. Каждый из нас может внести свой вклад в создание чистой и уютной среды. Присоединяйтесь с соседями, друзьями и коллегами, чтобы сделать город лучше», — говорится в посте.

Местные жители смогут привести в порядок дворы, скверы и улицы, очистив их от мусора, сухих веток и листвы.

