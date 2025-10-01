82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 12:11
пробки
4/10
погода
+3.8°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 12:11
пробки
4/10
погода
+3.8°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 10:26
общество

Мэр Новосибирска приглашает жителей города на субботник 4 октября

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
Подпишитесь на Telegram-канал

Свое обращение градоначальник опубликовал в телеграм-канале.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев приглашает жителей города 4 октября принять участие в традиционном общегородском субботнике. Свое обращение градоначальник опубликовал в телеграм-канале.

«Вместе подготовим город к зимнему сезону. Каждый из нас может внести свой вклад в создание чистой и уютной среды. Присоединяйтесь с соседями, друзьями и коллегами, чтобы сделать город лучше», — говорится в посте.

Местные жители смогут привести в порядок дворы, скверы и улицы, очистив их от мусора, сухих веток и листвы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске искусственный интеллект подключили к борьбе со свалками.

#Новосибирская область #субботник
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.