Модернизация теплосетей Новосибирска обеспечит надежное тепло 13 детским учреждениям

Новосибирская теплосетевая компания (входит в группу компаний СГК) в 2025 году заменила участки теплосетей, от исправного функционирования которых зависит надежность подачи тепла в 12 дошкольных учреждений и центра соцпомощи семье и детям. Мероприятия позволят исключить риск перебоев в подаче тепла в разгар отопительного сезона и обеспечат комфортные условия для обучения и пребывания детей.

Программа модернизации сетевого комплекса, которую компания реализует с 2022 года, направлена на существенное повышение надежности всей теплосистемы Новосибирска. В 2025 году она напрямую затрагивает 12 объектов дошкольного образования, а также один центр социальной помощи семьям и детям. Это не просто цифры и метры труб, а, в первую очередь, спокойствие за здоровье самых маленьких жителей города и уверенность в том, что в группе будет комфортно и тепло даже в самые суровые морозы.

В перечне объектов, получивших в этом году новые теплосети: детский сад № 372 «Дружба», детсад № 505, детсад № 436, детсад № 485, детсад № 331, детсад № 445, детсад № 369, детсад № 504, детсад № 89, детсад № 480, детсад № 422, детсад № 441, а также центр социальной помощи семье и детям.

На ключевых участках применятся современные материалы и технологии, в частности, трубы с заводской пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля, что значительно повысит эксплуатационную надежность и позволит оперативно предотвращать возможные внештатные ситуации.

По программе 2025 года в Новосибирске заменят более 55 километров теплосетей, включая модернизацию, капитальный и текущий ремонт, а также строительство новых участков. Общий объем инвестиций в теплосетевой комплекс составит 9,5 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем в 2024 году. Всего за 2022-2025 годы энергокомпания заменила, построила и отремонтировала в Новосибирске суммарно 232 км теплосетей.