Новосибирцам дали советы, как избежать блокировки карты

С 1 июня 2025 года в России вступил в силу закон, позволяющий Росфинмониторингу временно блокировать карточные переводы без решения суда. Это было сделано для борьбы с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности, но затрагивает и добросовестных клиентов.

Основная причина блокировки — выполнение банком требований закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», пишет BFM-Новосибирск. Анализируется как часто вы совершаете операции, на какие суммы, что пишете в назначении платежа. А также, если финансовое поведение резко меняется, к примеру, вы начинаете получать множество небольших переводов от разных людей.

Чтобы уменьшить риск блокировки, стоит придерживаться простых рекомендаций. Никогда не используйте основную карту для сбора денег на подарки или помощь; заведите виртуальную карту. Пользуйтесь специальными сервисами, к примеру «сбор денег» в Сбербанке. Всегда пишите в комментарии четкое и правдивое объяснение, например «деньги на подарок Иванову», избегайте подозрительных слов, таких, как: «взятка», «обнал», «оружие» и т.д, Сохраняйте все документы, которые могут подтвердить, откуда взялись деньги: чеки, квитанции, скриншоты переписок. Легализуйте доход через статус самозанятого или ИП.

Если вашу карту все же заблокировали, нужно сразу же позвонить в службу поддержки банка и узнать причину. Затем подготовьте все имеющиеся у вас документы и передайте данные в банк. Уточняйте сроки снятия блокировки. Если вы действовали в рамках закона, средства вам обязательно вернут.