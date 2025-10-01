Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в центре Новосибирска: дело ушло в суд

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о резонансном ДТП на пересечении Красного проспекта и Гоголя, унесшего жизни трёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

19-летний новосибирец обвиняется в нарушении ПДД, которое привело по неосторожности к смерти двух и более лиц и причинению тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что смертельная авария произошла ночью 26 марта 2025 года. Обвиняемый, будучи пьяным, на автомобиле BMW X6 двигался по Красному проспекту. Нарушив правила, он выехал на перекресток с улицей Гоголя на запрещающий сигнал светофора, где он на полной скорости влетел в Hyundai Solaris, который ехал на «зелёный».

Итог аварии оказался страшным: двое мужчин, находившихся в Hyundai, погибли сразу, ещё один пассажир этой иномарки скончался в больнице позднее. А двое других пассажиров получили тяжёлые травмы.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.