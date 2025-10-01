82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 14:35
пробки
4/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 14:35
пробки
4/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 11:54
общество

«Служи со СВОими!»: для жителей Новосибирской области продлена возможность получить повышенную выплату при заключении контракта

Nso.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области продолжается набор желающих поступить на военную службу по контракту, при этом у новосибирцев сохраняется возможность получить повышенную единовременную выплату при заключении контракта – 2 млн рублей.

Региональная часть единовременной выплаты сохраняется на уровне 1,6 млн рублей – такое решение принято Правительством региона во главе с Губернатором Андреем Травниковым. В сумме с федеральной частью в 400 тыс. рублей выплата при заключении контракта составит 2 млн рублей.

«Новосибирцы активно продолжают вступать в ряды Вооруженных Сил России, заключая контракты. Для наших военнослужащих создана возможность служить со своими земляками в специальных подразделениях, и это не все преимущества для новосибирцев. Чтобы сделать условия контракта более привлекательными, Правительство Новосибирской области в июле этого года приняло решение увеличить до 1,6 миллионов рублей региональную выплату для заключивших контракты на военную службу с Министерством обороны РФ. Планировалось, что повышенная выплата будет действовать до 30 сентября, но по решению Правительства региона и Губернатора Андрея Травникова, с 1 октября повышенная выплата продлена. Таким образом, в сумме с федеральной частью в 400 тысяч рублей, единовременная выплата для заключивших контракт в Новосибирской области составляет 2 млн рублей», – рассказал руководитель департамента административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Алексей Кириллов.

Созданные финансовые условия для новосибирцев позволяют за первый год службы получить от 4,5 миллионов рублей – это единовременная денежная выплата в сумме с ежемесячным денежным содержанием от 210 тысяч рублей. Кроме того, заключившие контракт пользуются самым полным спектром социальных услуг, которые распространяются и на членов их семей – от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.