Утильсбор ставит авторынок Новосибирска на грань выживания

Новые тарифы утилизационного сбора для иномарок, ввозимых физическими лицами, могут сделать недоступными для покупателей большинство популярных моделей машин. Изменения правил, инициированные правительством по просьбе отечественных автопроизводителей, уничтожат здоровую конкуренцию на рынке, а в конечном счёте от этого проиграют все.

Новые правила предполагают кардинальное изменение методики расчёта утильсбора. Базовая ставка останется прежней, однако на итоговую сумму станет влиять прогрессивный коэффициент от мощности двигателя машины. Минпромторг поясняет, что действующая система тарифов, зависящая от объёма двигателя и года выпуска авто, устарела из-за растущей популярности мощных автомобилей.

Нововведения отменяют для физических лиц льготный утильсбор на машины с двигателем мощнее 160 л.с. К таковым относятся популярные сегодня модели, например, Geely Monjaro, Toyota Camry и Changan UNI-S. Если раньше житель Новосибирска мог ввезти подобную машину для себя, заплатив символические 3-5 тысяч рублей, то теперь ему придётся оплатить полный коммерческий сбор. Вот некоторые расчёты: для популярного Geely Monjaro утильсбор взлетит с 3,4 тыс. до 952 тыс. рублей, а для гибрида Lixiang L7 – до 1,8 млн рублей. Сильнее же всего пострадают автомобили премиум-сегмента, такие как Mercedes или BMW, для которых надбавка может достичь 2,5 млн рублей.

Денис Пронин, генеральный директор холдинга «Ай-Би-Эм», поясняет: «Весь авторынок, включая и новые машины в салонах, может подорожать на 15-20%. Некоторым спасением способен быть импорт авто из Китая, где несколько миллионов машин из-за перепроизводства ежегодно остаются непроданными, однако даже дисконт китайцев вряд ли сможет полностью компенсировать колоссальный рост утилизационного сбора для конечного потребителя».

Новые правила также предусматривают дальнейшее поэтапное повышение тарифов до 2030 года. К этому сроку утильсбор за автомобиль с двигателем свыше 500 л.с. может достичь 10 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью самого транспортного средства. Повышение сборов направлено на наполнение бюджета, однако оно приведёт к противоположному эффекту и вызовет рост цен даже на подержанные машины.

«Значительное удорожание широкого спектра иномарок ожидаемо приведёт не к увеличению сборов, а к их сокращению. – считает Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК» – С учётом ежегодной индексации ставки утильсбора на 10-20%, через пять лет покупать автомобиль, ввезённый из-за рубежа в Россию, станет экономически нецелесообразно. Чем выше цена, тем меньше машин покупают и тем меньше налогов и сборов поступает в бюджет, а своих автопроизводителей, которые полностью покрывали бы потребности отечественного рынка, на сегодня нет».

Руководитель новосибирского представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков прогнозирует: «Автомобиль будет становиться всё менее доступным для населения. Машины на руках у россиян будут стареть: их средний возраст перевалил 15 лет и продолжает повышаться. Сейчас население и так не жирует, а его ещё больше вгоняют в нищету и заставляют ездить на старых авто». С ним согласен и Александр Разин: «Инициатива Минпромторга приведёт к росту цен на отечественные машины и критическому старению российского автопарка в целом, что повлечёт за собой снижение безопасности и качества подержанных машин. В условиях замедляющейся по всем отраслям российской экономики и, по существу, заградительных ставок кредитования, которые полностью исключают инвестиции, говорить об обновлении автопарка не приходится. В долгосрочной перспективе это приведёт лишь к увеличению и удорожанию рынка автозапчастей».

Критики нововведения также указывают на то, что в России отсутствует реальная государственная система утилизации транспортных средств: у нас нет автомобильных кладбищ, как за рубежом, а машины чаще всего продаются на вторичном рынке или разбираются на запчасти в частных мастерских.

Сегодня новосибирцы активно подписывают петицию против нововведений. Они называют утильсбор «вымышленным налогом» и заградительной мерой, которая сделает современные иномарки недоступными для среднего класса. «Конкуренцию надо поощрять, а не ограничивать. Сравнивая, мы понимаем, что цена и качество услуг у нас должны быть не хуже, чем у тех, кто возит машины по другим схемам», – считает генеральный директор ГК «Автолига» Игорь Кошкин.

По единодушному мнению участников рынка, вместо введения запретительных пошлин необходим комплексный подход к проблеме, который поддерживал бы и российские заводы, и здоровую конкурентную среду, сохраняя для граждан право выбора.