В Новосибирске опубликованы новые правила для водителей с 1 октября 2025 года

В России, как и в Новосибирске, грядущий октябрь принесет автомобилистам очередное повышение расходов.

Согласно прогнозам экспертов, опубликованным в материале «Газеты.Ru», водителей ожидает подорожание автомобилей, топлива и обслуживания на СТО.

Цены на новые и подержанные автомобили могут вырасти на 1-3% из-за отмены дисконтных программ. Как отметил директор департамента продаж «Рольф» Николай Иванов, отмена скидок может увеличить стоимость машин на 50-100 тысяч рублей.

Сервисное обслуживание автомобилей в среднем подорожает на 5-9% по сравнению с прошлым годом, причем быстрее всего будут дорожать работы и расходники с импортной составляющей.

Для водителей многих регионов, включая Сибирь, актуальной становится смена резины из-за наступивших заморозков. Как пояснил СЕО Fresh Юрий Чистов, летние шины теряют свойства уже при температуре +5°C.

На заправках страны литр бензина «АИ-92» подорожает на 2-4%, достигнув 60-62 рублей, а «АИ-95» — на 3-5%, до 65-68 рублей за литр.

Положительной новостью может стать снижение ставок по автокредитам после уменьшения ключевой ставки ЦБ до 17%. Эксперты предполагают, что это стимулирует спрос на покупку автомобилей.