Заберут на СВО? В Новосибирске опубликованы правила призыва с 1 октября

1 октября в России стартовал осенний призыв в армию

По информации издания Сиб.фм, новосибирский юрист Алексей Шмуль, специализирующийся на военном праве, дал разъяснения о возможности отправки солдат срочной службы для участия в специальной военной операции в ходе осеннего призыва с 1 октября 2025 года.

Юрист заявил, что действующее законодательство России четко регулирует этот вопрос. По его словам, военнослужащие срочной службы не могут быть направлены в зоны боевых действий, кроме случаев объявления военного положения или всеобщей мобилизации. Шмуль отметил, что в настоящее время ни одно из этих условий не выполнено.

Он пояснил, что закон прямо запрещает отправку срочников в зону СВО без введения военного положения или мобилизации, а разговоры о таком привлечении не имеют правовых оснований, если обстановка не изменится кардинально.

При этом юрист упомянул о нюансе, связанном с добровольным переходом на контрактную службу. По его словам, срочник, изъявивший желание и подписавший контракт после подготовки, может быть законно направлен в зону боевых действий. Шмуль подчеркнул, что такое решение должно быть добровольным, без какого-либо давления, и рекомендовал тщательно изучать условия контракта перед подписанием.

Изменения в законодательстве

Сообщается о ключевых изменениях в законодательстве о воинском учете за последний год. С начала 2024 года верхняя граница возраста для призыва на срочную службу повышена до 30 лет.

С 2025 года, как указывает издание, полностью работает единый электронный реестр военнообязанных. Электронные повестки, рассылаемые через «Госуслуги», приравнены к бумажным, а их игнорирование ведет к автоматическим санкциям. Среди них — запрет на регистрацию в качестве ИП, сделки с недвижимостью и управление транспортным средством.

За нарушения в сфере воинского учета предусмотрены штрафы:

За неявку в военкомат без уважительной причины — от 10 до 30 тысяч рублей.

За несвоевременную постановку на учет при переезде — от 10 до 30 тысяч рублей.

За непредставление информации о смене семейного положения, работы или адреса — от 1 до 5 тысяч рублей.

За несообщение о длительном выезде за границу — от 5 до 15 тысяч рублей.

За утерю военного билета — от 3 до 5 тысяч рублей.

Для работодателей, не уведомивших сотрудника о вызове в военкомат, — от 350 до 400 тысяч рублей.

Отмечается, что проверить наличие электронной повестки можно на сайте Минобороны РФ через учетную запись «Госуслуг».

Условия осеннего призыва

Как сообщает Сиб.фм, осенний призыв 2025 года затронет мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих права на отсрочку. Среди ключевых категорий:

Выпускники вузов и ссузов 2025 года, не поступившие в аспирантуру и не имеющие иных оснований для отсрочки.

Выпускники военно-учебных центров при вузах, которые будут призваны согласно полученной военной специальности.

Граждане, у которых закончилась предыдущая отсрочка для получения образования.

Основаниями для освобождения от призыва или отсрочки являются непризывное состояние здоровья, уход за нуждающимся родственником, наличие двух и более детей, а также очное обучение в аккредитованном учебном заведении.

Указывается, что в этом году усилят медицинское освидетельствование призывников в связи с выявленными случаями предоставления поддельных справок. Процедуру планируется ужесточить за счет привлечения дополнительных специалистов, использования современных методов диагностики и тщательной проверки медицинских документов.

Подчеркивается, что уклонение от призыва влечет административную ответственность в виде штрафа за неявку по повестке. За систематическое уклонение предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок до двух лет.