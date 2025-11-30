Депутат предложил компенсировать многодетным матерям походы в салон красоты

Депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил обязать работодателей компенсировать многодетным сотрудницам расходы на салоны красоты, парикмахерские и фитнес-центры. Инициатива, по его словам, будет направлена в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Политик пояснил, что проект под условным названием «Дар матерям России» должен помочь женщинам, которые часто отказывают себе в уходе за внешностью из-за необходимости экономить на себе ради детей. Он напомнил, что особенно остро эта проблема проявлялась в 1990-е и начале 2000-х годов, когда многим матерям приходилось работать за двоих и распределять скудный семейный бюджет, жертвуя личными потребностями, пишет NEWS.ru.

Малинкович также предложил рассмотреть вариант, при котором работодатели раз в год оплачивали бы многодетным сотрудницам отпуск на российских курортах. По его мнению, такие меры стали бы признанием заслуг матерей и способствовали бы их физическому и эмоциональному восстановлению.

