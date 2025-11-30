82.76% -1.2
сегодня 16:13
Крупный провайдер Новосибирска столкнулся с массовым отключением интернета

В Новосибирске 30 ноября произошёл широкий сбой в работе одного из крупнейших провайдеров региона. Из-за технических неполадок значительная часть абонентов временно лишилась доступа к интернету.

О массовых перебоях сообщили пользователи в соцсетях, а позже информация была подтверждена в официальном сообществе компании во ВКонтакте.

В обращении оператора указано, что специалисты уже приступили к восстановлению связи:

«Уважаемые абоненты, фиксируем масштабные перебои в работе сети. Ведутся аварийные работы. О восстановлении доступа сообщим дополнительно».

Жители сразу нескольких районов Новосибирска — Ленинского, Октябрьского, Дзержинского, Кировского, а также Академгородка — сообщили о полном отсутствии соединения. Аналогичные проблемы наблюдались у пользователей из Бердска. Недоступным оказалось и мобильное приложение провайдера, из-за чего некоторые абоненты не могли пополнить счёт.

Провайдер обеспечивает связью свыше 500 тысяч жителей региона, поэтому сбой затронул большое число домохозяйств.

0
