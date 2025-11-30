Мораторий на проверки бизнеса в Новосибирской области продлили еще на год

В 2026 году компании Новосибирской области по-прежнему будут работать в условиях ограничений на плановые контрольные мероприятия. Прокуратура региона сообщила, что при формировании плана проверок на следующий год исключила 2849 из 3453 предложенных инспекций — это более 82% всех заявок надзорных органов.

Продление моратория означает, что большинство предприятий временно освобождаются от регулярных проверок. Закон о государственном контроле предусматривает риск-ориентированную систему: частота визитов инспекторов зависит от уровня потенциальной угрозы, который присвоен организации.

От плановых проверок избавлены образовательные учреждения всех ступеней — от детских садов до университетов, а также государственные и муниципальные медучреждения и объекты гидротехнической инфраструктуры II класса. На этих площадках инспекторы ограничиваются профилактическими выездами или визитами по уведомлению о старте бизнеса.

Однако запрет не действует, если существует риск причинения вреда людям, поступают сигналы о задержке заработной платы, фиксируются индикаторы опасных нарушений, есть поручение президента или согласование прокуратуры.

Мораторий впервые ввели в 2016 году, а затем неоднократно продлевали — сначала как антикризисную меру для поддержки предпринимателей на фоне пандемии, затем в условиях санкционного давления.