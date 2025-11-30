82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 04:58
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 04:58
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
вчера 20:00
общество

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по кредитной активности

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирская область заняла десятую позицию в рейтинге российских регионов по уровню кредитной активности по итогам октября 2025 года.

Такие данные привело Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

По информации аналитиков, жители региона за месяц оформили более 74 тысяч займов на сумму 23,7 млрд рублей. При этом структура заимствований немного изменилась: доля кредитных карт сократилась до 12%, а объём POS-кредитов, как и прежде, остался минимальным — около 1% от всех выданных средств.

Эксперты отмечают, что показатели области отражают стабильный интерес населения к заемному финансированию и совпадают с общими трендами, наблюдаемыми на российском финансовом рынке.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.