Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по кредитной активности

Новосибирская область заняла десятую позицию в рейтинге российских регионов по уровню кредитной активности по итогам октября 2025 года.

Такие данные привело Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

По информации аналитиков, жители региона за месяц оформили более 74 тысяч займов на сумму 23,7 млрд рублей. При этом структура заимствований немного изменилась: доля кредитных карт сократилась до 12%, а объём POS-кредитов, как и прежде, остался минимальным — около 1% от всех выданных средств.

Эксперты отмечают, что показатели области отражают стабильный интерес населения к заемному финансированию и совпадают с общими трендами, наблюдаемыми на российском финансовом рынке.