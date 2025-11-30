82.76% -1.2
общество

Новосибирский «ЛизаАлерт» прощается с добровольцем Сергеем Никончуком

Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Новосибирской области сообщил о безвременной кончине одного из своих добровольцев, Сергея Никончука, известного по позывному «Театрал».

В опубликованном некрологе на странице отряда во «ВКонтакте» отметили что Сергей был разносторонним человеком – занимался дзюдо, играл в народном театре «Лестница». Волонтёром «ЛизаАлерт» он был с 2019 года, когда пришёл в отряд во время резонансного поиска подростка.

Его запомнили как доброго человека с неиссякаемой жаждой жизни, творившего добро, про которого говорят «рубаха-парень». Его неожиданный уход стал глубоким потрясением для всего отряда. В прощальном слове добровольцы выразили Сергею благодарность за то, что он был с ними и согревал всех своим теплом.

Наталья Шлюшинская
журналист

