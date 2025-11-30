Почти на 21% вырастет МРОТ в Новосибирской области с января 2026 года

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет установлен на уровне 27 093 рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Перед этим законопроект был единогласно поддержан Советом Федерации. Как заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, повышение затронет примерно 4,6 млн человек.

Расчёт нового МРОТ, как и раньше, проводится каждый год. Согласно действующей методике, его значение не может быть ниже 48% от медианной заработной платы по стране. Заместитель министра труда Дмитрий Платыгин уточнил, что в 2026 году МРОТ окажется на 31,2% выше прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Минимальный размер оплаты труда является ключевым показателем, влияющим на уровень заработных плат, размер социальных пособий, величину страховых взносов и бюджетные расходы работодателей. Важно отметить, что выплата заработной платы ниже установленного минимального размера является нарушением трудового законодательства.

Окончательный размер МРОТ может варьироваться в зависимости от региона или отрасли. Так в Новосибирской области с учётом районного коэффициента минимальная заработная плата на данный момент составляет 28 050 рублей.