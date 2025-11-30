Птичьи нежности: в Новосибирском зоопарке показали «обнимашки» пингвинов

В Новосибирском зоопарке опубликовали видео, на котором запечатлено трогательное общение пингвинов с сотрудницей. Ролик появился в официальном Telegram-канале зоопарка 29 ноября.

«Смотрите, как наши пернатые подопечные нежно общаются с сотрудником зоопарка – вот что значит настоящее доверие!», — говорится в посте.

На кадрах видно, как птицы подбегают к работнице зоопарка, подставляя бока для ласки. А ещё они что-то «рассказывали» на ушко девушке, которая внимательно их слушала и отвечала.

