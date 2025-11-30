Пьяный водитель Honda врезался в ворота подземной парковки в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска вечером 29 ноября произошло дорожно-транспортное с участием нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП случилось на улице Российской, где белая Honda Accord протаранила ворота подземной парковки жилого дома. За рулём автомобиля находился 54-летний мужчина, по предварительным данным в состоянии опьянения.

На месте происшествия работали полицейские, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося устанавливаются, пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области за сутки зафиксировали три пожара и два ДТП.