сегодня
30 ноября, 16:57
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 10:23
проиcшествия

Пьяный водитель Honda врезался в ворота подземной парковки в Новосибирске

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
В Советском районе Новосибирска вечером 29 ноября произошло дорожно-транспортное с участием нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП случилось на улице Российской, где белая Honda Accord протаранила ворота подземной парковки жилого дома. За рулём автомобиля находился 54-летний мужчина, по предварительным данным в состоянии опьянения.

На месте происшествия работали полицейские, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося устанавливаются, пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области за сутки зафиксировали три пожара и два ДТП.

Наталья Шлюшинская
журналист

