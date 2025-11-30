В Новосибирске и Бердске произошёл крупный сбой у «Новотелекома»

Сегодня утром жители Новосибирска и Бердска столкнулись с масштабными перебоями в работе интернета и связанных сервисов.

Сбой затронул абонентов провайдера «Новотелеком» (бренд «Электронный город»), одного из крупнейших операторов связи в регионе.

Согласно сообщениям пользователей, полное или частичное отсутствие доступа в сеть отмечалось в Ленинском, Октябрьском, Дзержинском и Кировском районах Новосибирска, а также в Академгородке и соседнем Бердске. Многие абоненты жаловались и на неработоспособность сервисов компании, включая приложение для управления лицевым счётом, — это затруднило оплату услуг и проверку баланса.

«Новотелеком», у которого более 500 тысяч клиентов, оперативно подтвердил факт аварии. В официальном заявлении компания сообщила: «Сегодня фиксируются массовые перебои с доступом в интернет. Специалисты уже работают над устранением сбоя. О полном восстановлении услуги сообщим дополнительно».

Инженеры продолжают ликвидацию последствий аварии, однако сроки восстановления стабильной связи пока неизвестны.