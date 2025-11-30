82.76% -1.2
вчера 19:40
общество

В Новосибирске открылся кризисный центр поддержки мам и детей

Freepik.ru
В Новосибирске начал работу новый кризисный центр «Остаться в семье», куда могут обратиться мамы и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Пространство центра специально оформлено так, чтобы напоминать обычную домашнюю квартиру: здесь оборудованы уютная спальня, гостиная с игрушками и зона отдыха, а также полноценная кухня. Такая атмосфера помогает семьям восстановить эмоциональное равновесие в течение нескольких дней.

Учреждение работает круглосуточно. Психологи оказывают поддержку и взрослым, и детям, помогая разбираться с семейными конфликтами и последствиями стрессовых ситуаций. Центр принимает тех, кто столкнулся с бытовым насилием, зависимостями или серьёзным нарушением детско-родительских отношений.

В этом же здании расположена муниципальная организация «Жемчужина», которая поддерживает детей, оставшихся без попечения родителей. В последние годы система помощи в городе серьёзно изменилась: вместо девяти детских домов сейчас функционируют только три. Остальные учреждения не закрыли, а преобразовали в центры поддержки семей, чтобы дети не разлучались с близкими, а семьи могли учиться заново выстраивать отношения и сохранять тепло и доверие.

