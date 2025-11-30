82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 05:00
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 05:00
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
вчера 19:15
общество

В Новосибирске впервые выполнили КТ мини-пигам

Freepik.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске провели первое за Уралом высокотехнологичное исследование мини-пигов.

В Научно-исследовательском центре НГУ двум животным породы «Минисибс», вес которых достигал 80 килограммов, сделали компьютерную томографию грудной клетки.

Процедура проходила под общим наркозом и заняла около часа. Главная задача исследования — получить максимально точные данные о строении сердца мини-пигов, анатомически очень близком к человеческому.

Полученные изображения необходимы специалистам НМИЦ им. Мешалкина, где ведётся работа над созданием природного кардиостимулятора. Устройство планируют формировать из выращенных клеток, способных самостоятельно генерировать электрические импульсы и замещать функции традиционных стимуляторов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.