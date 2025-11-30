В Новосибирске впервые выполнили КТ мини-пигам

В Новосибирске провели первое за Уралом высокотехнологичное исследование мини-пигов.

В Научно-исследовательском центре НГУ двум животным породы «Минисибс», вес которых достигал 80 килограммов, сделали компьютерную томографию грудной клетки.

Процедура проходила под общим наркозом и заняла около часа. Главная задача исследования — получить максимально точные данные о строении сердца мини-пигов, анатомически очень близком к человеческому.

Полученные изображения необходимы специалистам НМИЦ им. Мешалкина, где ведётся работа над созданием природного кардиостимулятора. Устройство планируют формировать из выращенных клеток, способных самостоятельно генерировать электрические импульсы и замещать функции традиционных стимуляторов.