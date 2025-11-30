82.76% -1.2
сегодня 12:59
проиcшествия

За сутки в Новосибирской области случилось 15 пожаров

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
За прошедшие сутки на территории Новосибирской области произошло 15 пожаров, восемь из которых пришлись на жилые дома. Об 30 ноября этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели также ликвидировали последствия двух дорожных аварий, а вот происшествий на водоёмах, к счастью, не было.

Один из пожаров случился в двухквартирном доме на улице Балластной в Новосибирске. Огнеборцам удалось справиться с открытым горением за двадцать минут. Итогом происшествия стали повреждённая стена и веранда на площади восемь квадратов в одной квартире. Вторую квартиру пожарные защитили от стихии.

В ведомстве напомнили жителям региона о ключевых правилах безопасности. Спасатели настоятельно рекомендуют не курить в постели, использовать только исправные печи и обогреватели, не оставлять без присмотра заряжающиеся устройства и обзавестись огнетушителем объемом от пяти литров. Кроме того, стоит воздержаться от выхода на лёд и проявлять повышенную осторожность при морозной погоде.

Наталья Шлюшинская
журналист

