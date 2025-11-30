82.76% -1.2
Житель Новосибирской области ударил полицейского кулаком в лицо

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Житель Северного района ответит за применение насилия в отношении представителя власти, который находился при исполнении своих обязанностей. Дело против 68-летнего мужчины уже направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, 9 ноября этого года полицейский выехал к местному жителю по сообщению о краже. Мужчина, будучи нетрезвым, проявил агрессию и ударил представителя правоохранительных органов кулаком в лицо.

Уголовное дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске осудили двух мужчин за разбойные нападения и кражу денег со счетов.

