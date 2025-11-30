82.76% -1.2
сегодня 04:07
общество

Жители Новосибирска показали милые фотографии своих мам в День матери

Фото: МК в Новосибирске
Новосибирцы решили вспомнить о самом дорогом и прислали в редакцию «МК в Новосибирске» фотографии, которые обычно хранят дома и редко показывают кому-то со стороны.

В этих снимках, собранных ко Дню матери, оказалось много больше, чем просто семейное позирование перед камерой. Кадры держат в себе годы заботы и ту тишину, которую помнят из детства.

На некоторых фото заметны первые пряди седины и руки, в которых ещё чувствуется привычная сила, а рядом — моменты, где всё возвращается к простому жесту поддержки, способному успокоить без слов.

Фото Жители Новосибирска показали милые фотографии своих мам в День матери 2

Фото Жители Новосибирска показали милые фотографии своих мам в День матери 3

Фото Жители Новосибирска показали милые фотографии своих мам в День матери 4

Фото Жители Новосибирска показали милые фотографии своих мам в День матери 5

Фото Жители Новосибирска показали милые фотографии своих мам в День матери 6

Фото Жители Новосибирска показали милые фотографии своих мам в День матери 7

Игорь Кириченко
Журналист

