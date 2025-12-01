77-летняя пенсионерка вошла в шорт-лист международной премии стримеров

77-летняя Ольга Ивановна, известная в сети как i_olga, попала в номинацию NNYS за игровой момент в Counter-Strike 2.

Пенсионерка из России Ольга Ивановна, стримящая под ником i_olga, была номинирована на международную премию NNYS в категории «Лучший игровой момент». Поводом стало достижение в Counter-Strike 2 — эйс, когда она уничтожила всех врагов за один раунд. Клип с её игрой стал вирусным в соцсетях и занял четвёртое место на сабреддите CS.

i_olga начала вести стримы в январе 2021 года, чтобы скрасить досуг на пенсии. Сейчас на её канал в Twitch подписано более 245 тысяч человек. Голосование за лучший игровой момент завершится 4 декабря, а церемония награждения пройдёт 14 декабря.

В Telegram-канале можно посмотреть видео, где i_olga демонстрирует свои навыки и уничтожает врагов в игре.