сегодня 12:30
общество

Актёр Вадим Смирнов ушёл из жизни — что известно?

В ночь с 28-го на 29-е ноября 2025 года скончался российский актёр Вадим Смирнов.

Ему было 53 года.

Причина смерти официально не объявлена.

За свою долгую карьеру Смирнов запомнился зрителям по множеству заметных ролей — он появлялся в сериалах Улицы разбитых фонарей, Убойная сила, а также фильмах вроде Антикиллер.

Особое признание ему и его брату-близнецу Дмитрий Смирнов принесли характерные «фактурные» роли бандитов, охранников и «братков».

Последней работой Вадима Смирнова стала картина Волчок — премьера фильма произошла всего за несколько дней до его смерти.

Новость о кончине актёра вызвала волну отзывов — коллеги и поклонники вспоминают его как талантливого и разнопланового исполнителя, а также как приятного и отзывчивого человека.

Смерть Вадима Смирнова — тяжёлая потеря для российского кино. Его талант, сильное экранное присутствие и узнаваемый образ навсегда останутся в памяти тех, кто ценит российское кино и сериалы.

Валерия Ким
Журналист

