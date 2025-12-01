Больше 16 тысяч сделок с аккредитивами совершили сибиряки в крупном банке с начала 2025 года

Сумма сделок составила почти 66 млрд рублей.

Жители регионов Сибири с помощью крупного банка совершили свыше 16 тыс. сделок с аккредитивами с начала 2025 года. Их общий объём составил почти 66 млрд рублей, что на 11% больше год к году.

Наиболее популярным этот финансовый инструмент стал среди жителей Новосибирской области, которые совершили около половины всех сделок с аккредитивами в Сибири.

Аккредитив помогает защищать интересы всех участников сделки при безналичном расчёте. Покупатель перечисляет сумму сделки на специальный счет в банке и, если условия выполнены, гарантированно получает имущество, за которое заплатил, а если нет – банк вернёт ему деньги. Продавец же гарантированно получит деньги, если выполнил все условия договора.

Использование аккредитива особенно удобно при проведении межрегиональных сделок, когда продавец и покупатель совершают сделку, находясь в разных городах. Так, с помощью аккредитива в Сбере ведет свой бизнес заводчик кошек: она отправляет котят Британской короткошерстной породы в разные города страны, при этом аккредитив выступает гарантом того, что котёнок точно найдёт своего хозяина, а продавец получит деньги.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим сибиряков за доверие к нашим финансовым решениям. Аккредитив – это очень удобный инструмент, позволяющий экономить время и деньги, и гарантирующий справедливое проведение сделки для всех ее сторон».