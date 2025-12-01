Децентрализованная сеть ИИ Cocoon от Павла Дурова начала работу в РФ

В конце ноября 2025 года Павел Дуров официально объявил о запуске Cocoon — децентрализованной сети для ИИ-вычислений, построенной на базе блокчейна The Open Network (TON).

Cocoon (Confidential Compute Open Network) призван стать приватной альтернативой централизованным облачным провайдерам, таким как крупные облака и ИИ-платформы. В новой сети запросы к искусственному интеллекту обрабатываются с полной конфиденциальностью: пользователи могут запускать ИИ-функции, не передавая данные внешним сервисам.

Главная «фишка» Cocoon — механизм, при котором владельцы видеокарт (GPU) могут предоставлять свои вычислительные мощности, а взамен получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin (TON). Это создаёт рынок распределённых вычислений: разработки ИИ-моделей становятся доступнее, а обладатели свободных ресурсов получают доход.

По словам Дурова, проект ориентирован на сохранение цифровых свобод и приватности пользователей. Он подчеркнул, что децентрализованная архитектура поможет уйти от зависимости от крупных провайдеров, снизит стоимость ИИ-услуг и даст пользователям больше контроля над своими данными.

Сейчас Cocoon уже начал обрабатывать первые запросы: по заявлениям разработчиков, часть сервисов, таких как автоматический перевод внутри мессенджера, будет переведена на работу через новую сеть.

Запуск Cocoon может стать значимым шагом в развитии ИИ и блокчейн-инфраструктуры, открывая новую страницу для приватных и децентрализованных технологий.