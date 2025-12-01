82.76% -1.2
сегодня 13:08
работа

Гендиректор новосибирского НОВАТа Ара Карапетян покидает свой пост

НОВАТ
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Ара Карапетян уходит со своей должности. Об этом Сиб.фм сообщил осведомленный источник в НОВАТе 1 декабря.

«Решение уже принято, Карапетян действительно покинул свой пост. Однако в официальных документах этот факт на данный момент не отражён», — сообщил источник редакции.

Ара Карапетян возглавлял НОВАТ с 2018 года. На момент публикации решение о том, кто будет исполнять обязанности гендиректора, не принято.

Ранее были опубликованы архивные кадры НОВАТа в честь 80-летия.

Виктор Бобровников
Главный редактор

