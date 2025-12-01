Главные новогодние пространства открыли в центре Новосибирска 1 декабря

В Новосибирске 1 декабря открыли новогодние пространства — праздничные оформления появились сразу на нескольких городских площадках. Об этом мэр Максим Кудрявцев сообщил в своём Telegram-канале.

На улице Ленина уже начали работать световая арка и «небесный» потолок из огней, деревья украсили гирляндами, установили светящиеся шары, инсталляции «Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов» и искусственные ели. К 25 декабря здесь добавят ещё и стилизованные торговые домики.

В Театральном сквере зажглась главная городская ёлка, оформленная в русском стиле. Именно на этом месте её впервые поставили в 1954 году. Аллеи украсили световыми арками и длинными гирляндами.

Первомайский сквер оформлен светодиодным «фонтаном», гирляндами на деревьях, туннелями из огней, шарами и снежинками. К середине декабря на центральной аллее установят праздничную фотозону.