Из-за взрыва на заводе под Новосбиирском заведено уголовное дело

В Бердске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, которое привело к тяжким травмам троих сотрудников литейного предприятия. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, инцидент произошёл днём 28 ноября 2025 года в цехе одного из местных ООО, занимающихся переплавкой металла. В результате нарушения технологического процесса трое работников получили серьёзные телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников предприятия и владельцев помещения, назначили необходимые экспертизы. Расследование продолжается — устанавливаются причины аварии и лица, ответственные за нарушение требований охраны труда.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).