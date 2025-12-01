Огромный мраморный бюст Ленина по просьбе жителей отреставрировали под Новосибирском

В поселке Чернореченский Искитимского района вернули на прежнее место мраморный бюст Владимира Ленина. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, инициатива по реставрации памятника поступила от местных жителей.

Глава Искитимского района Юрий Саблин, комментируя событие, отметил важность сохранения всех существующих памятников как части исторического наследия. Он подчеркнул, что забывать историю нельзя, поскольку без прошлого не может быть будущего.

По словам старожилов, бюст установили в 60-е годы прошлого века, это было связано с награждением совхоза «Бердский» орденом Ленина. Представитель подрядной организации Борис Матвиенко сообщил, что состояние памятника перед реставрацией было неудовлетворительным: на лицевой части имелись трещины глубиной до трех сантиметров, а некоторые детали оказались полностью утраченными. Работы по восстановлению заняли у художника-реставратора более месяца.

Работы на этом не завершаться. Благоустройство территории планируется продолжить весной. Как пояснила глава Чернореченского сельсовета Лилия Соболева, на площади планируют создать мемориальный комплекс, объединяющий памятник воинам Великой Отечественной войны, Владимиру Ленину и бойцам-участникам специальной военной операции. В отношении последнего решается вопрос о его создании.