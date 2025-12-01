На маршруте «Алматы – Новосибирск» появились новые пассажирские вагоны

Маршрут №301/302 «Алматы – Новосибирск» оснастят новыми вагонами. Об этом сообщает Bestnews.kz со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

Парк АО «Пассажирские перевозки» пополнился 20 современными пассажирскими вагонами. Презентация обновлённого подвижного состава состоится на станции «Алматы-2».

На международном маршруте «Алматы – Новосибирск» будут использоваться 10 из этих вагонов. Они рассчитаны более чем на 400 пассажиров и соответствуют современным европейским стандартам комфорта и безопасности.

Ожидается, что обновление состава повысит качество обслуживания и сделает поездку между городами более удобной для пассажиров.