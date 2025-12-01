82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 14:52
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 14:52
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 10:24
общество

На маршруте «Алматы – Новосибирск» появились новые пассажирские вагоны

Фото: Bestnews.kz
Подпишитесь на Telegram-канал

Маршрут №301/302 «Алматы – Новосибирск» оснастят новыми вагонами. Об этом сообщает Bestnews.kz со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

Парк АО «Пассажирские перевозки» пополнился 20 современными пассажирскими вагонами. Презентация обновлённого подвижного состава состоится на станции «Алматы-2».

На международном маршруте «Алматы – Новосибирск» будут использоваться 10 из этих вагонов. Они рассчитаны более чем на 400 пассажиров и соответствуют современным европейским стандартам комфорта и безопасности.

Ожидается, что обновление состава повысит качество обслуживания и сделает поездку между городами более удобной для пассажиров.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.