сегодня 09:25
общество

«Нас будет больше»: в Новосибирске прошёл форум о репродуктивном здоровье

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
Первый Сибирский форум «Нас будет больше» объединил в Новосибирске сотни людей, интересующихся вопросами репродуктивного здоровья и планирования семьи. О том, как он прошёл, рассказали в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Участники мероприятия получили возможность прослушать лекции и проконсультироваться с врачами, психологами и юристами.

Врачи подробно рассказали о грамотной подготовке к беременности, о генетическом здоровье семьи, а также о программах отложенного материнства и современных вспомогательных репродуктивных технологиях. Кроме того поднимались темы сохранения биоматериала и альтернативных путях к родительству, таких как донорство, усыновление и суррогатное материнство.

Отмечается, что проблема бесплодия сегодня касается многих – по статистике, каждая четвертая пара в стране испытывает сложности при планировании беременности. В качестве практической помощи всем гостям форума предложили пройти бесплатный генетический тест. Также среди участников был разыгран сертификат на прохождение бесплатного протокола ЭКО.

Наталья Шлюшинская
журналист

