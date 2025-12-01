Новосибирская «Сибирь» обыграла «Барыс» со счетом 4:1

Хоккейный клуб «Сибирь» на домашнем льду уверенно обыграл «Барыс», завершив матч со счётом 4:1.

Такая информация опубликована на официальном сайте новосибирской команды.

В первом периоде хозяева льда забросили три шайбы и фактически задали тон всей игре. Соперники смогли ответить лишь в концовке третьего периода, однако это не повлияло на общий ход встречи. Итоговый результат — 4:1 в пользу «Сибири».

Напомним, 22 ноября новосибирская команда уже брала очки в гостях, обыграв «Сочи» со счётом 2:1 на арене «Большой» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.