сегодня
01 декабря, 14:52
общество

Новосибирцам пообещали резкое потепление в первый день зимы

Фото: Сиб.фм
Жителей Новосибирской области ждёт резкое потепление в первый день зимы. Таков прогноз Западно-Сибирского УГМС.

Ночью 1 декабря температура в регионе опускалась до -23 градусов, но уже к вечеру столбики термометров стремительно поползут вверх. 2 декабря в Новосибирской области в дневные часы будет уже от 0 до -5 градусов.

Погодные изменения связывают с приближением североатлантического циклона. Он принесёт в регион облачность и небольшие, а местами умеренные осадки. Прохождение тёплых атмосферных разделов вызовет резкий рост температуры, особенно на западе и юго-западе области, где потеплеет.

Синоптики отмечают, что всю предстоящую рабочую неделю погода будет оставаться неустойчивой. Среднесуточные значения ожидаются в пределах климатической нормы, а в отдельные дни превысят ее на 1-2 градуса.

Наталья Шлюшинская
журналист

