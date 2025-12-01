82.76% -1.2
сегодня 19:00
общество

Опубликованы цены на посещение ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске

Фото: Ледовый городок на Михайловской набережной \ ВКонтакте
Администрация ледового городка на Михайловской набережной сообщила стоимость посещения зимнего комплекса в сезоне 2025–2026 годов.

Площадка начнёт работу 30 декабря и будет открыта до 10 марта, ежедневно с одиннадцати утра до десяти вечера.

Цена входа для взрослых составит семьсот рублей. Для детей до четырнадцати лет предусмотрена стоимость в шестьсот рублей. Для многодетных семей установлены льготные тарифы: детям до четырнадцати — пятьсот рублей, посетителям старше этого возраста — шестьсот. Бесплатно пройти на территорию смогут дети младше трёх лет, участники боевых действий и инвалиды; для последней категории льгота распространяется и на одного сопровождающего.

Организаторы напомнили, что предстоящей зимой ледовые композиции оформят в тематике «Путь к Оби». В неё включили мотивы подводного мира, образы морских существ и элементы, связанные с историей кораблестроения.

0
Игорь Кириченко
Журналист

