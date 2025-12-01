Первый день зимы: народные приметы и запреты

1 декабря отмечается первый день зимы, который в народных традициях считался особенным.

Наши предки верили, что поведение в этот день может повлиять на здоровье, удачу и благополучие в зимний период.

Существуют народные приметы, чего делать в первый день зимы не рекомендуется:

Не ссориться и не ругаться — считалось, что ссоры могут «принести холод в дом» и отразиться на взаимоотношениях в семье.

Не занимать деньги и не давать в долг — верили, что одолженное зимой может не вернуться, а финансовые дела будут неудачными.

Не носить старую и изношенную одежду — это могло привлечь болезни и неприятности на весь зимний сезон.

Не начинать крупных дел — первый день зимы считался временем для подготовки и планирования, но не для активных действий.

Также в этот день уделяли внимание здоровью и домашнему уюту: проверяли запасы еды, утепляли жилище и заботились о домашних животных. Считалось, что выполнение этих простых правил помогает встретить зиму спокойно и с гармонией.

Таким образом, первый день зимы в народной традиции — время заботы о здоровье, семейном благополучии и подготовке к холодному сезону. Соблюдение примет и запретов, по мнению предков, приносит удачу и защищает от неприятностей в зимний период.