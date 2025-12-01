Почти 60 единиц новой дорожной техники поступит в Новосибирск этой зимой

В Новосибирске продолжаются поставки новой специальной техники, приобретенной в рамках контракта на 2025 год. В этом году город приобрел 59 единиц, из которых 29 машин уже поступили. В числе новинок — бульдозеры, дорожные фрезы, прицепные бетонозаливщики швов и термос-бункеры для литого асфальтобетона, бульдозер «Четра», который будет работать на пескобазе и снегоотвалах. Оставшиеся 30 единиц ожидаются в декабре.

Новая техника выйдет на улицы города уже этой зимой, что позволит оперативно реагировать на задачи по уборке снега и наледи. В связи с обильными осадками и температурными колебаниями мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выделил дополнительные средства в размере 70 миллионов рублей для уборки и вывоза снега с улиц и тротуаров.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в ноябре в Новосибирске выпала двухмесячная норма осадков, что потребовало от дорожников дополнительных усилий для поддержания улично-дорожной сети в нормативном состоянии. Работы ведутся во всех районах города в две смены: дорожники очищают проезжие части, тротуары, пешеходные переходы и остановочные платформы, а также обрабатывают дороги противогололедными материалами.

Начальник дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов отметил, что начало зимы выдалось сложным, с превышением среднегодовых норм осадков. В связи с этим принято решение о выделении дополнительных лимитов на механизированную очистку, привлечение техники для вывоза снега и создание запасов горюче-смазочных материалов для работы в усиленном режиме. «Мы готовимся к очень сложной зиме и создаем определенный запас для предстоящих непростых периодов», — добавил Стефанов.