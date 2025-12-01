Под Новосибирском в лобовом столкновении погиб водитель

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, которая днём 1 декабря произошла на трассе Р-256 в Искитимском районе Новосибирской области.

По данным ГУ МВД по региону, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с FIAT. После удара «ВАЗ» отбросило в попутный большегруз Scania, а затем — во встречный Chery.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб на месте, а водитель и пассажир Chery получили травмы. Полицейские продолжают расследование и устанавливают причины случившегося.