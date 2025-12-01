Предприниматели Новосибирской области нарастили кредитный портфель в ВТБ на 11%

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Новосибирской области по итогам 9 месяцев увеличился на 11% и достиг 60,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств в сегменте СМБ с начала года вырос на 20% до 87,8 млрд рублей. На фоне снижения ключевой ставки в банке отмечают постепенное оживление в сфере кредитования бизнеса.

По итогам девяти месяцев 2025 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса в Новосибирской области достиг 60,8 млрд рублей. В топ-3 кредитуемых отраслей вошли жилищное и коммерческое строительство, торговля и агропромышленный комплекс.

Около половины кредитного портфеля средних и малых предприятий приходится на программы с господдержкой. По объему выданных средств лидируют: программа Минсельхоза РФ (22,4 млрд рублей), программа льготного инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ (2,1 млрд рублей), программа Минпромторга РФ 1570 (1,9 млрд рублей).

Бизнес продолжает использовать банковские гарантии. Поручительство крупного банка позволяет компаниям уверенно исполнять свои обязательства перед партнерами. С начала года гарантийный портфель корпоративных клиентов ВТБ в регионе вырос на 8% и превысил 7 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Новосибирской области с начала года увеличился на 20% до 88 млрд рублей. Прирост ресурсов до востребования составил 42%.

«Начавшийся цикл снижения ключевой ставки дает предпринимателям осторожный сигнал для корректировки стратегии развития бизнеса. Мы уже наблюдаем тренд на увеличение кредитной активности, рост спроса на инвестиции. При этом интерес к депозитным продуктам остается устойчивым: полученный доход предприниматели могут направить на пополнение оборотных средств», – рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.