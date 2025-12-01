Прокуратура направила в суд дело о подпольном игорном клубе в Новосибирске

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новосибирска, обвиняемых в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщили в СК СУ России по Новосибирской области.

Заельцовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр. Под подозрением оказались двое местных жителей, обвиняемых по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

По версии следствия, с января по октябрь 2025 года обвиняемые совместно с неустановленным лицом создали организованную группу с целью незаконного обогащения. Они проводили азартные игры на территории Заельцовского района с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет.

2 октября 2025 года сотрудники следственного отдела совместно с прокуратурой провели обыски и изъяли около 40 единиц техники и денежные средства, используемые для организации игр.

Следствием собраны все необходимые доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура напоминает, что участие в работе подпольного игорного заведения, даже на должности администратора или охранника, влечёт уголовную ответственность.